اتحاد السلة يكشف حقيقة تزوير الزمالك لعقد أنس أسامة

كشف رئيس لجنة شؤون اللاعبين لكرة السلة، حسن البشبيشي حقيقة وجود شبهة تزوير من نادي الزمالك في عقود اللاعب أنس أسامة بسبب وجود قشط في العقود التي تم إرسالها لاتحاد كرة السلة.

وكان مصدر باتحاد السلة، أكد لـ "الشروق"، انتهاء الأزمة القائمة بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري، حول أحقية أي منهما في التعاقد مع اللاعب، بعد توثيق عقود اللاعب مع النادي السكندري واعتماده لاعبا لزعيم الثغر.

وأعلن حسن البشبيشي بشكل رسمي في تصريحات تلفزيونية أن أنس أسامة أصبح من حق نادي الاتحاد السكندري في الموسم القادم، بعدما انتهت القضية المثارة بين النادي الساحلي والزمالك.

وأوضح: «كان هناك عقدين بهما قشط، أحدهما كان بتعديل موقع عليه الطرفين، أما القشط الآخر في عقد ثاني كان كأن هناك تعديل في بعض الحروف داخل العقد».

وأتم: «هل الكشط في عقد أنس أسامة كان به شبهة تزوير؟ لا استطيع أن أقول ذلك إطلاقًا، لم يحدث ذلك».