هيئة النقل في لندن تستعد لاستقبال مليون شخص لحضور جنازة الملكة إليزابيث غدا

أعلنت هيئة النقل في لندن أنها تستعد لاستقبال ما يقرب من مليون شخص يزورون العاصمة البريطانية غدا الاثنين؛ لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.



وقال رئيس هيئة النقل في لندن آندي بيفورد، في تصريح اليوم الأحد، إن العاصمة شهدت أعدادا هائلة من الركاب الإضافيين منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الجاري، لكنه أوضح أن الطلب سيبلغ ذروته غدا.



وعلى مستوى بريطانيا، سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة قطار إضافية، بما في ذلك بعض القطارات الليلية.



وقال بيتر هندى، رئيس مجلس إدارة شركة "نتورك ريل"، إن غدا سيشهد أكبر عملية نقل عام منذ دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن 2012، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".



ومن المقرر إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في مطار هيثرو لمنع ضوضاء الطائرات التي تزعج الجنازة التي تقام في "وستمنستر أبي".



وأعلن المطار الذي يقع غرب لندن أن 15 بالمئة من رحلاته البالغ عددها 1200 رحلة المقرر إقلاعها أو هبوطها غدا ستتوقف.