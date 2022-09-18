البرهان يصل لندن للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث الثانية

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام غداً، بمشاركة واسعة من ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات عدد كبير من البلدان.

وتأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة، استشعارا للروابط القوية التي تربط البلاد بالمملكة المتحدة، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وكان البرهان قد توجه صباح اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة أليزابيث الثانية، وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة.