عضو لجنة العفو الرئاسي: انفراجة كبيرة في ملف المحبوسين احتياطي بنهاية هذا العام

أشاد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بدور النيابة العامة ووزارة الداخلية، في عمليات العفو الرئاسي وتنفيذها بسلاسة، موضحًا أن «مصلحة السجون تتصل بأهالي الشباب المفرج عنهم، لاستلام أولادهم وإحضار ملابس لهم».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن «المفرج عنهم يخرجون من بوابة السجن مباشرة»، مستشهدًا باللقطات التي نشرها من أُخلى سبيلهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية إعادة دمج الموقوفين والمفصولين عن العمل، بشكل حقيقي وواقعي، قائلًا إن مؤسسة الرئاسة تواصلت معه بشكل فوري عبر تطبيق واتساب، بعدما كتب أحد الصحفيين المفرج عنهم على صفحته بتعرضه لمشكلة في العمل.

وتابع عضو العفو الرئاسي: «علق على صفحتي بأنه لا يجد عملًا، ووجدت استجابة فورية من مؤسسة الرئاسة تطلب إرسال رقم هاتفه، بعدها بـ10 دقائق تواصل معي وأخبرني أن إحدى الصحف تواصلت معه وحددت موعدًا لاستلام عمله بها».

وذكر أن الاستجابة السريعة من مؤسسة الرئاسة «رسالة طمأنة بأن الموضوع حقيقي»، منوهًا إلى أن إعادة المفرج عنهم إلى وظائفهم السابقة، ربما تستغرق وقتًا؛ بسبب بعض المشكلات في بعض المصالح الحكومية.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على حل تلك المشكلات، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة، معلنًا عن حدوث انفراجة كبيرة في ملف المحبوسين احتياطي، بنهاية هذا العام.

وأكدت لجنة العفو، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.

وتأتي هذه الخطوة في اطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.