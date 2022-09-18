نتنياهو يُسقط لابيد وآخرين في «حفرة» تل أبيب

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر" صورة لحفرة ضخمة وسط شارع في تل أبيب، وقد أرفقها بصورة لرئيس الوزراء الحالي يائير لابيد واثنين آخرين.



وأظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العبرية "حفرة كبيرة" وسط الطريق قرب تقاطع هشالوم، وهو ما دفع إلى تقليص حركة المرور لمسارين فقط، وفق ما قالته الشرطة.



تسبب انهيار أرضي بحفرة كبيرة على طريق سريع رئيسي في تل أبيب مساء السبت، مما تسبب بحدوث فوضى مرورية في المدينة.



ظهرت الحفرة على طريق أيالون السريع، القريب من مفرق هشالوم في الاتجاه الجنوبي.





ولم يتسبب الانهيار الأرضي بوقوع إصابات.