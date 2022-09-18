 الصين وروسيا تعقدان الجولة 17 من المشاروات الأمنية الاستراتيجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين وروسيا تعقدان الجولة 17 من المشاروات الأمنية الاستراتيجية

د ب أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 9:26 ص
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الصين وروسيا ستعقدان الجولة السابعة عشرة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين في بكين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن بيان للخارجية الصينية، قوله إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشارك في المشاورات التي ستجرى اليوم وغدا، بدعوة من كبير مسؤولي السياسة الخارجية يانج جيتشي، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قوو شينجكون، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المشاورات الأمنية الاستراتيجية الأخيرة بين البلدين عقدت في مايو 2021 في روسيا بمشاركة يانج جيتشي.

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