الملك تشارلز يعتزم منع أعضاء العائلة غير العاملين مثل هاري من أن يكونوا مستشارين للدولة

قد تكون أول أعمال تشارلز الثالث، كملك، هي تغيير قانون مستشاري الدولة، الذي يحدد من يمكنه أن ينوب عنه في حالة مرضه أو وجوده خارج البلاد.

ويجب أن يختار الملك 4 مستشارين للدولة يتصرفون نيابة عنه في حالة حدوث مثل هذا الموقف، وهذا عادة ما يتبع ترتيب الخلافة على العرش، بما في ذلك إخوته.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه بموجب الخطط الجديدة، فإن الملك تشارلز الثالث، يعتزم إجراء تغييرات أساسية على قانون يعود لعام 1937 لمنع أعضاء العائلة غير العاملين، مثل أندرو شقيقه وهاري نجله والأميرة بياتريس، من أن يكونوا مستشارين للدولة.

وينص قانون ريجنسي لعام 1937 على أنه يمكن لزوجة الملك والأربعة البالغين الذين يلوا الترتيب في تولي العرش أن يعملوا كمستشارين للدولة. ويمكن أن يبعثهم الملك ممثلين عنه في المناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وخلال السنوات الأخيرة من حكم الملكة، شغل هذه الأدوار أمير ويلز السابق تشارلز نفسه، ونجله دوق كامبريدج الأمير ويليام ودوق ساسكس الأمير هاري ودوق يورك الأمير أندرو ودوق إدنبرة الأمير فيليب قبل وفاته.

ووفقا للتقارير، فإن الملك تشارلز حريص على اتخاذ الخطوات ذات الصلة لتغيير القانون في أقرب وقت ممكن، وقد يكون شقيقه دوق ويسيكس الأمير إدوارد، وأميرة ويلز كيت ميدلتون، مرشحين لشغل المنصبين المتبقين فى هيئة مستشاري الدولة المكونة من 4 أعضاء، بعد زوجته كاميلا ونجله الأمير ويليام.

وقال تقرير لصحيفة "ميرور"، إنه يمكن أن يكون هناك أيضًا إصلاح أوسع يحاول أن يحدد بوضوح وضع أفراد العائلة المالكة العاملين وغير العاملين.

وإذا لم تركز المتطلبات الجديدة فقط على خط الخلافة، فسيكون ترشيح أميرة ويلز كيت شبه مؤكد لهيئة مستشاري الملك تشارلز.

ونادرًا ما يتم استدعاء مستشاري الدولة للاجتماع، على الرغم من أنهم قد طُلب منهم أحيانًا في السنوات الأخيرة.

ووفقا للتقارير، فإن الملك تشارلز قد يقلص فريق "العاملين" من بين أفراد العائلة المالكة إلى 7 أفراد فقط.

ووفقا لتقرير نشرته "بيزنس إنسايدر"، فقد يتبع الملك تشارلز نهج العاهل السويدي الذي جرد جميع أحفاده تقريبًا من ألقاب "صاحب السمو الملكي".