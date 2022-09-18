عضو بالسيادة بالسوداني والسفير الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس، مع السفير فهد مشاري الظفيري سفير دولة الكويت بالخرطوم تعزيز ودعم العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة وسبل تطويرها بين البلدين.

وثمن الهادي إدريس، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، السفير الكويتي لدى السودان فهد مشاري الظفيري، وقوف القيادة والحكومة والشعب الكويتي مع السودان، وما قدمته من دعم إغاثي، عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية.

من جانبه، قال السفير فهد الظفيري، في تصريح عقب اللقاء اليوم، إن اللقاء تطرق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والإغاثية، مشيراً إلى أن صندوق رعاية المرضى الكويتي سير قافلة قبل ثلاثة أيام إلى ولايتي الجزيرة وسنار بحمولة تبلغ 70 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية.

وأضاف السفير الكويتي، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة مساهمة الاستثمارات الكويتية لدعم وتنمية السودان خلال الظروف الحرجة التي يمر بها، مؤكدا جاهزية القطاعين العام والخاص الكويتيين للدخول في الاستثمار، بعد تسوية بعض الملفات العالقة.

ولفت السفير الظفيري، إلى أن بلاده مستعدة الآن لبحث مشروعات القروض والمنح والمساعدات لدعم السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وقال إن جمعية الهلال الأحمر الكويتي بصدد إقامة وبناء قرية نموذجية للأيتام ، وسيتم بحث تفاصيلها مع الجهات المختصة في السودان، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون نموذجاً اولا للتعاون في المجال الإنساني.

وفيما يتصل بالجانب السياسي، أكد الظفيري دعم دولة الكويت للموقف الذي يتفق عليه السودانيون خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن أهل السودان لهم من النضج والإدراك ما يمكنهم العبور ببلدهم إلى بر الأمان.

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