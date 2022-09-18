مستشار ألمانيا ووزيرة دفاعه يتمسكان بعدم توريد دبابات قتالية لأوكرانيا

على الرغم من استمرار تعالي الأصوات من داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا التي تنادي بتوريد دبابات قتالية لأوكرانيا، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت لا يزالان يصران على عدم توريد أية دبابات قتالية غربية الصنع لأوكرانيا.

وقال شولتس لإذاعة ألمانيا في "حوار الأسبوع" الخاص بالإذاعة: "لن نتخذ أية إجراءات أحادية الجانب في كل ما نقوم به".

وسلط شولتس الضوء على الدعم الذي قدمته ألمانيا لأوكرانيا حتى الآن، وقال إن الأسلحة التي وفرتها ألمانيا "أحدثت الفارق وأتاحت تحقيق أوجه النجاح الراهنة التي أحرزتها أوكرانيا"، وأشار إلى أنه لهذا السبب "من المنطقي أن نواصل هناك".

من جانبها، شددت لامبرشت على الدعم الألماني لأوكرانيا، وقالت: "نقوم بكل ما هو ممكن أن نقوم به: إننا نورد أسلحة من مخزونات الجيش الألماني ومن الأوساط الصناعية وعن طريق التبادل الدائري".

وعن طلبات أوكرانيا بتوريد دبابات قتالية غربية الصنع إليها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية: "لن نتخذ إجراء ألمانيا أحادي الجانب، وسوف نتخذ مثل هذه القرارات دائما بالتنسيق مع شركائنا"، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تورد أية دولة أخرى أية دبابات قتالية غربية الصنع لأوكرانيا.