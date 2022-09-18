أحمد موسي: عادل إمام تحدى الإرهاب وعرض مسرحيته فى عقر دار الجماعات المتطرفة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالفنان عادل إمام؛ في ظل أنباء متواترة عن حالته الصحية، واصفًا إياه بـ«الرجل العظيم» الذي تحدى الجماعات الإرهابية في عقر دارها.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، السبت، أن عادل إمام تحدى الجماعة الإسلامية والعمليات الإرهابية وذهب إلى أسيوط لعرض مسرحيته ولم يخش الإرهاب.

وأكد موسى، أن عادل إمام ذهب لعقر دار الجماعات الإرهابية ليعرض مسرحية وقتما كانت الجماعات تنفذ عملية كل ساعة، لافتا إلى أن عادل إمام اسم كبير في عالم الفن، مضيفًا: «وربنا يديله الصحة ويفضل يمتعنا».

واستطرد: «كنا في أحد الزيارات لتونس منذ نحو 4 سنوات وكان يلتقي عادل إمام الزعماء والملوك لأنه الزعيم، مئات الملايين حول العالم يحبون عادل إمام».

واختتم الإعلامي أحمد موسى: «أرجوكم هذا الرجل يستحق مننا كل الخير والكلمة الطيبة، ودايما يارب عادل إمام وعائلته وأسرته يكونوا بخير».