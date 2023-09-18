أطلس يهزم تيجريس أونال في الدوري المكسيكي

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تغلب أطلس على تيجريس أونال 2 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كويريتارو مع بويبلا 1 / 1 .

وافتتح خوان زاباتا التسجيل لأطلس في الدقيقة 31 ثم أضاف جوردي كايسيدو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 44 .

ورفع أطلس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد تيجريس أونال عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وأفلت كويريتارو من الهزيمة أمام بويبلا وتعادل معه 1 / 1، ليرتفع رصيد كويريتارو إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف بويبلا صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم بويبلا بهدف سجله دييجو دي بوين في الدقيقة التاسعة ثم تعادل كويريتارو بهدف سجله كيفن إسكاميلا في الثواني الأخيرة من المباراة.