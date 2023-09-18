علاء السقطي: تطبيق الرخصة الذهبية بتوجيه رئاسي على كل الشركات

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، إن الرخصة الذهبية تجُب كل أنواع الرخص، وذلك بعض تلقي شكاوى كثيرة ومتكررة من الشركات الكبرى والصغيرة، من كثرة الإجراءات وطول مدتها.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، الرئيس السيسي وجه بتطبيق الرخصة الذهبية على جميع الشركات، تسهيلًا على أصحابها، لافتًا إلى أن القرار الاستثماري أصبح صعبًا للغاية، وهناك حالة ارتباك على مستوى العالم، ولكن في الوقت ذاته مصر هي الأولى في الاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة بالدولة المصرية، في ظل تحسن المناخ بشكل كبير جدًا، وبالإضافة إلى المزايا الكثيرة التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها البنية التحتية القوية، والعمالة والأراضي الرخيصة، مشددًا على أنه لولا وجود الأزمة الاقتصادية العالمية لاختلف وضع المواطن الاستثمار في مصر بشكل كلي تمامًا.

ولفت إلى أن مجتمع رجال الأعمال على تواصل دائم مع وشبه يومي مع كل أطراف الحكومة، مشيرًا على أن كل قيادات الدولة راغبة في جذب الاستثمار والسياحة وتحسين الوضع الاقتصادي وكل فرد بالحكومة يعمل وفقًا لإمكاناته وقدراته.