تايلاند توافق على ميزانية استثمارية للعام المقبل بقيمة 20 مليار دولار

وافق مجلس الوزراء في تايلاند على ميزانية العام المالي المقبل، بإنفاق استثماري قدره 717.2 مليار بات (20.08 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4% عن العام السابق عليه، حسبما أفاد مكتب الميزانية بالبلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير العام لمكتب الميزانية، تشالرمفول بينسوت، قوله للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن الحكومة خصصت 118.3 مليار بات لإعادة سداد الديون بزيادة سنوية نسبتها 18.3%.



ومن المتوقع أن تبلغ النفقات المتكررة 2.62 تريليون بات بزيادة سنوية نسبتها 9%.



ويبلغ إجمالي قيمة ميزانية عام 2024 المالي 3.48 تريليون بات، بزيادة نسبتها 9.3% عن العام المالي السابق عليه.