بدء التمرين العُماني- البحريني المشترك النمر العربي 5

بدأت اليوم فعاليات التمرين العُماني/البحريني المشترك (النمر العربي 5) الذي ينفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلًا بمظلات سلطان عُمان مع كتيبة الصاعقة الملكية/22 بقوة دفاع البحرين، والذي ستنفذ فعالياته بمناطق التدريب بولاية الجبل الأخضر بين القوات المشاركة، ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين -وفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين - في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبيه، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق الخطط المرسومة بما يحقق الأهداف التدريبية.