زيلينسكي وقادة آخرون يصلون نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة

يصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي وقادة آخرون إلى مدينة نيويورك اليوم الاثنين، حيث تستعد الأمم المتحدة لبدء قمة تهدف لانقاذ أهداف التنمية المستدامة من أجل النمو الاقتصادي، التي يتم تجاهلها بصورة كبيرة.



وتستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ رسميا غدا الثلاثاء، لمدة أسبوع، وتركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهدف لتجنب الفقر والجوع والتعليم السيئ والرعاية الصحية غير الجيدة وأمور أخرى.



وكانت دول العالم قد وضعت خلال عام 2015 هذه الأهداف المركزية من أجل التنمية العالمية بهدف إنهاء الجوع والفقر المدقع بحلول عام 2030.



مع ذلك، فإن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية وأزمة الديون في الدول الفقيرة من بين الأمور التي أدت للتخلف عن تحقيق هدفها.



ووفقا للأمم المتحدة، فإنه في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، سوف يستمر 575 مليون شخص في العيش في فقر شديد وأكثر من 600 شخص سوف يستمرون في المعاناة من الجوع خلال عام 2030.