ضابط بالبحرية الليبية: المساعدات المصرية خففت عنا الكثير من أهوال الكارثة

قال العميد حسين الشاعري الضابط بالقوات البحرية الليبية، إن مصر كانت في مقدمة الدول التي مدت يد العون والغوث إلى ليبيا عقب العاصفة دانيال المدمرة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت اليوم الاثنين، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه تعليمات بإغاثة الشعب الليبي بكل الطرق الممكنة برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى وصول حاملة الطائرات «الميسترال» إلى قاعدة طبرق للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين.

وأشار إلى أنّ هذه المساعدات المصرية المتنوعة وكذلك مساعدات الدول الأخرى خففت الكثير من أهوال الكارثة التي تعيشها ليبيا، مؤكدا أنّ الشعب المصري دائم الوقوف مع الشعب الليبي.

وأكد أن الدعم المصري المقدم إلى ليبيا لم يتوقف مطلقا، بما في ذلك في الحرب على الإرهاب.

ووصلت أمس الأحد، حاملة المروحيات الميسترال إلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري العاصفة دانيال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.