وزير الخارجية السعودي يؤكد حرص بلاده على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن "وزير الخارجية السعودي التقى، ليل الأحد/ الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد جير بيدرسون، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78".

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء، حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي.