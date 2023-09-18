 وزارة الدفاع الإيرانية: عطل فني وراء تحطم طائرة مسيرة شمال شرق البلاد - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الإيرانية: عطل فني وراء تحطم طائرة مسيرة شمال شرق البلاد

طهران (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 6:45 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 6:45 م

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلايي نيك بأن عطلا فنيا كان السبب وراء تحطم طائرة مسيرة في وقت سابق اليوم الاثنين في منطقة سكنية بمدينة كركان بمحافظة کلستان شمال شرق إيران.

وأوضح المتحدث أنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية للمسيرة، تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة كركان، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والعمليات تقوم بجمع الأجزاء المتساقطة.

وكانت طائرة مسيرة إيرانية قد تحطمت في وقت سابق اليوم الاثنين في مدينة كركان وسمع دوي انفجار في أرجاء المدينة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا".

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