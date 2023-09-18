قال أحمد أبو الفضل مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ تنوع مصادر الاستيراد أصبح علامة مميزة للدولة.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أنّ الدولة كانت تعتمد في السابق على أوكرانيا فقط في استيراد القمح، إلا أن الدولة نوّعت في الوقت الحالي مصادر استيراد القمح، لتشمل البرازيل والهند وغيرهما.

وأوضح أنّ هذا التنوع جاء خشية حدوث أزمات عالمية أخرى، كما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن مصر جزء من العالم، وبالتالي لابد أن تتأثر به، لافتا إلى حرص الدولة على تخفيف آثار هذه التداعيات على الأسر، وتحديدا محدودي الدخل.

وأوضح أن منظومة الرقابة (على الأسعار) تعمل بوتيرة مستمرة عبر تنفيذ حملات صباحية ومسائية، لكنه أكّد أن تلاعب بعض التجار بالأسعار أمر واقع لا يمكن تجاهله.

غير أنه أوضح أن الغالبية العظمى من التجار يُدركون الواقع الراهن بجانب إدراكهم البعد الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.