تقرير: جولة أفريقية لقادة عسكريين روس لتأكيد السيطرة على إمبراطورية فاجنر

- واشنطن بوست: يفكوروف وأفيريانوف زارا أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن وفدا من وزارة الدفاع الروسية أجري جولة في أفريقيا شملت عدة دول من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، تستهدف تأكيد سيطرة الحكومة الروسية الآن على ما وصفه مسئول غربي بـ"الإمبراطورية" المترامية الأطراف لمجموعة "فاجنر" شبه العسكرية الروسية الخاصة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه بعد مصرع قائد المجموعة، يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة غامض شمال موسكو، الشهر الماضي، أوضح المسئولون في جمهورية أفريقيا الوسطى أن الحكومة الروسية تتحرك لتولي السيطرة المباشرة على أكثر من ألف من عناصر "فاجنر" هناك.

- لقاءات القادة العسكريين الروس في بانجي

وأفاد مسئولون غربيون وأخرون من أفريقيا الوسطى بأن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، والعقيد أندريه أفيريانوف من مديرية المخابرات الرئيسية زارا العاصمة بانجي، وأبلغا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، ومسئولين بارزين آخرين بأن الوجود الروسي سيستمر، لكن تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية.

وقال فيديل جواندجيكا، مستشار الرئيس تواديرا، إنه "إذا لم يريد مقاتلى فاجنر طاعة وزارة الدفاع الروسية، لن يكون أمامهم خيار سوى المغادرة".

- أكبر قاعدة لفاجنر في القارة الأفريقية

وبحسب "واشنطن بوست"، تضم جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر قاعدة لفاجنر في القارة الأفريقية، بالرغم من أن المجموعة كانت نشطة فيما لا يقل عن 4 دول أفريقية، وكانت تتطلع لتوسيع نشاطها ليشمل عدة دول أخرى، الأمر الذي أثار مخاوف في العواصم الغربية.

وتضمنت جولة يفكوروف وأفيريانوف في القارة الأفريقية أيضاً زيارة لمالي، حيث تمتلك "فاجنر" وجوداً كبيراً، وكذلك لبوركينا فاسو، حيث عرض قادة "فاجنر" في وقت سابق خدماتهم هناك.

وقال مسئول غربي إن الرحلة استهدفت إرسال رسالة واضحة تفيد بأن إمبراطورية بريجوجين المترامية الأطراف تحت سيطرة الحكومة الروسية الآن.

وأفاد دبلوماسي غربي آخر في عاصمة أفريقيا الوسطي بأن الـ450 عنصر من عناصر فاجنر الذين غادروا البلد بعد تمرد بريجوجين ضد الحكومة الروسية نهاية يونيو الماضي، لم يعودوا ولم يتم استبدالهم.

- استمرار أعمال "فاجنر" في أفريقيا الوسطي

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن وجود مجموعة "فاجنر" في أفريقيا الوسطى يبدو بلا تغيير، ذاكرة أنه خلال الأيام الأخيرة، شوهد عناصر "فاجنر" الذين يرتدون الملابس المموهة والأقنعة في مركز تجاري بالعاصمة وكذلك في أحد الأسواق.

وأوضحت الصحيفة أن بعض العناصر كانوا يحملون أسلحهم خلف ظهورهم، ويقودون الشاحنات في المدينة، وفي الغالب يتحركون بشكل ثنائي أو في مجموعات أكبر.

وقال مسئولون غربيون ومحللون إن العمل أيضاً مستمر كما هو في مشروعات فاجنر بأفريقيا الوسطى، والتي تشمل منجم ذهب ضخم، وامتيازات قطع الأخشاب، وشركات مشروبات كحولية.