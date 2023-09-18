واشنطن: أوكرانيا لم تفشل في جهودها لاستعادة الأراضي رغم التقدم البطيء في الهجوم المضاد

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، إن أوكرانيا لم "تفشل" في جهودها لاستعادة الأراضي على الرغم من النكسات والتقدم البطيء في هجومها المضاد.

وأضاف ميلي لشبكة (سي إن إن): "أعلم أن هناك بعض التعليقات على أن هذا الهجوم قد فشل بطريقة ما. لكنه لم يفشل".

وقال إنه كانت هناك نجاحات جزئية، معترفا بأن الهجوم المضاد تقدم بشكل أبطأ مما كان متوقعا. وأضاف أن القوات الأوكرانية تستعيد الأرض "باستمرار".

وفي غضون ذلك، تقول أوكرانيا إنها تكتسب زخما واضحا في تدريب الطيارين على قيادة الطائرات المقاتلة الغربية، بعد أشهر من الدعوات للحصول على طائرات إف-16 لمساعدة جهود الهجوم المضاد لأوكرانيا.