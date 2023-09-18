الرجاء يواصل التعثر بتعادل جديد مع المغرب الفاسي بالدوري المغربي

واصل فريق الرجاء البيضاوي نزيف النقاط في بطولة دوري المحترفين المغربي، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه المغرب الفاسي، مساء الأحد، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأصبح في جعبة الرجاء، الذي تعادل في المباراة الثانية على التوالي بالبطولة، 5 نقاط، ليحتل المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقا بفارق الأهداف على المغرب الفاسي، صاحب المركز السادس، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، علما بأنه سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي أيضا في المسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم المغرب الفاسي بهدف حمل توقيع نجمه المخضرم هيثم عينة في الدقيقة 63، قبل أن يحرز بوشعيب عرايسي هدف التعادل للرجاء في الدقيقة 72.

وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليكتفيا بالحصول على نقطة .

وكان الرجاء افتتح الموسم بالفوز 3 / 1 على مضيفه يوسفية برشيد، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع ضيفه الجيش الملكي (حامل اللقب) في المرحلة الثانية.

في المقابل، استهل المغرب الفاسي الموسم الحالي بالفوز 2 / 1 على ضيفه المغرب التطواني، ثم تعادل بدون أهداف مع مضيفه الفتح الرباطي.