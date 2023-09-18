إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 28 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على تنظيم كلية السياحة والفنادق عدد من الفاعليات فى إطار احتفال منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي، والذي سيقام تحت شعار "الاستثمار في الناس وكوكب الأرض والازدهار".

كما تم الموافقة على إنشاء "مركز الابتكار وريادة الأعمال" بالجامعة؛ لإثراء ثقافة الابتكار والإبداع ونشرها بين أفراد المجتمع الجامعي؛ بهدف تطوير رأس المال البشري من خلال تحويل الأفكار المبتكرة، والاختراعات إلى منتجات وخدمات داعمة للاقتصاد المحلي والعالمي؛ لتحقيق الريادة لجامعة الأقصر، والارتقاء بها للمعايير العالمية للابتكار والإبداع وفقاً لأهداف الاستراتيجية القومية للبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووافق المجلس على تنظيم برنامج نموذج محاكاة للطلاب بالجامعة، فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المناخية والالتزامات الدولية؛ للتنمية مهارتهم في المناقشات الفنية والتفاوضية، ولتعزيز دور الشباب والتأكيد على دور التعليم في خلق قادة مستقبلين قادرين على التأثير في القضايا المناخية؛ لاختيار ممثلين للجامعة من الطلاب في السنوات القادمة.