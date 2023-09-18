اتحادات إريترية تعتزم الاجتماع مجددا في ألمانيا رغم أعمال الشغب

على الرغم من أعمال الشغب الضخمة التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، تعتزم اتحادات إريترية تنظيم فعالية أخرى في مدينة شتوتجارت الألمانية يوم السبت المقبل (23 سبتمبر).



وقال يوهانس روسوم من اتحاد الجمعيات الإريترية في شتوتجارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: "يتعلق الأمر أيضا بمسألة ما إذا كانت أعمال العنف ستفرض إرادتها"، مضيفا أن حماية الفعالية مهمة الدولة، وقال: "يجب أن تهتم الدولة بذلك بصفتها دولة ديمقراطية"، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تقام بصفة دورية على مدار الأربعين عاما الماضية ولم تشهد مثل هذه الحوادث.



ووقعت أعمال شغب عنيفة في شتوتجارت على هامش فعالية للاتحادات الإريترية، والذي ضم ما يتراوح بين 80 و90 شخصا قريبين من نظام الحكم الديكتاتوري في الدولة الأفريقية.



وتجمهر مئات من مناهضي هذا التجمع في شتوتجارت للإعراب عن احتجاجهم، وهاجم مناوئو التجمع مشاركين فيه كما هاجموا عناصر الشرطة بقضبان معدنية وزجاجات وأحجار وأشياء أخرى.



ودافع عناصر الشرطة عن أنفسهم بهراوات ورذاذ الفلفل. وتم استدعاء قوات إضافية على المستوى الإقليمي والاتحادي، حيث وصل بعضهم بمروحية.



وتم إخراج المشاركين في التجمع خارج مقر انعقاده تحت حماية الشرطة. وفي الوقت نفسه، حاصر رجال الشرطة نحو 200 متظاهر وجمعوا معلومات شخصية عنهم حتى وقت متأخر من ليلة السبت الماضية.



وقالت الشرطة إن 27 فردا منها أصيبوا خلال أعمال الشغب، كما تم اعتقال 228 فردا مؤقتا، ولا يزال واحد منهم في الحبس.



وأدانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر وساسة محليون آخرون أعمال الشغب.