انفجار طائرة مسيرة إيرانية وتحطمها في منطقة سكنية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن طائرة دون طيار تحطمت في إحدى المناطق السكنية في مدينة جرجان الواقعة في مقاطعة غولستان شمالي إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن هذه الطائرة المسيّرة تحطمت في منطقة سكنية في جرجان، وسمع صوت الانفجار الناجم عن سقوطها في جميع أنحاء المدينة.

يُذكر أن نائب حاكم محافظة فارس للشئون السياسية إسماعيل كزال صوفلي، كان قد أعلن أمس الأحد، أن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في هجوم شنه مهاجمون مجهولون جنوبي الجمهورية.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية، عن كزال صوفلي، قوله: «فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني، ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون».