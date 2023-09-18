فرق ليبية تواصل البحث عن جثث ضحايا الإعصار في درنة

واصلت فرق من الدفاع المدني في مدينة درنة شرق ليبيا البحث اليوم الإثنين عن جثث ضحايا الإعصار دانيال الذي ضرب المدينة الأسبوع الماضي وخلف آلاف القتلى والمفقودين بالإضافة إلى دمار واسع.

وكان وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عثمان عبد الجليل انتقد تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة التي حددت حصيلة ضحايا السيول الجارفة في أعقاب الإعصار بنحو 11300 قتيل. وقال عبد الجليل في مؤتمر صحفي "تذكر الأمم المتحدة أن عدد الوفيات 11300 ولا أعلم من أين استقوا الخبر والهلال الأحمر الليبي نفى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك".

وأضاف "الأرقام التي نعلنها دقيقة وإن كانت غير نهائية ونعلم أن هناك الكثير من المفقودين ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة". وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين بأن فرقا ميدانية من تسع وكالات أممية تقدم العون والدعم للمتضررين جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت البعثة أن فرق اليونيسف عملت خلال الأيام الماضية في درنة والمنطقة المحيطة بها لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية ودعم 15 ألف شخص. وتابعت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وزعت أدوات إغاثية أساسية تشمل بطانيات وأدوات منزلية على 6200 أسرة في درنة وبنغازي.

وأضافت في بيانها "تم حتى اللحظة توزيع مواد غذائية لأكثر من 5000 أسرة عبر برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى 28 طنا من المستلزمات الطبية التي تم شحنها على رحلة جوية مستأجرة مقدّمة من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت كذلك بسيارات إسعاف وأطقم أدوات طبية".

وأشار البيان إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت مواد غير غذائية إلى 460 أسرة ووزعت أدوية على 4000 أسرة أخرى في بنغازي. كما نوّه إلى وجود أربع فرق طبية في الميدان "لإنقاذ الحياة والوقاية من الأمراض للنازحين، ولا سيما نازحي تاورغاء".

كان مسؤولون محليون ووكالات إغاثة وفريق منظمة الصحة العالمية قد أبدوا قلقا إزاء خطر تفشي الأمراض بسبب المياه الملوثة والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي. وأطلقت الأمم المتحدة نداء طارئا للمطالبة بما مجموعه 71.4 مليون دولار، وتم تخصيص عشرة ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لدعم المتضررين.