خبير في الشأن الأمريكي: بايدن قضى 50 عاما في العمل السياسي لم يواجه اتهاما واحدا

مسعود معلوف: بايدن سيركز على الاتهامات الموجهة إلى ترامب الذي يواجه 91 اتهاما في 4 ولايات

قال مسعود معلوف الخبير في الشئون الأمريكية، إنه بشكل مجرد جدا أي مرشح يترشح لرئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية، له إيجابيات وله سلبيات، والمنافسون يركزون على السلبيات والأنصار يركزون على الإيجابيات.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، أن بايدن له إيجابيات ضخمة وأيضا له سلبيات، منها مسألة العمر، فإذا نجح بايدن سيكون عمره في 2025 سيكون 82 عاما، وهذا لم يحدث من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير جدا في عهد جو بايدن، فإن التضخم الذي ضرب العالم مؤخرا والولايات المتحدة الأمريكية قلل القوة الشرائية للمواطن الأمريكي.

ولفت إلى أن الرئيس بايدن سيركز على التحديات التي تواجهه، وكذلك الحزب الديمقراطي سيركز على الاتهامات الموجهة إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يواجه 91 اتهاما من محاكم في 4 ولايات، بينما بايدن قضى 50 عاما في العمل السياسي لم يواجه اتهاما واحدا.