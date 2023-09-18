خبير إدارة أزمات: ليبيا دخلت مرحلة التعافي بعد إعصار دانيال

قال الدكتور عيسى الشلوي، أستاذ إدارة الأزمات، إنّ ليبيا خرجت من مرحلة ‏الصدمة الأولية جراء كارثة العاصفة دانيال، ودخلت في مرحلة التعافي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ ‏هذه الكارثة نتجت عنها عدة أزمات سواء فيما يتعلق بالهجرة أو المواصلات أو ‏الاتصالات، وأنه بدأ التعامل مع تلك الأزمات من خلال تشكيل مجموعة من ‏الفرق المختصصة والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والمحلي.‏

وتابع: «دخلنا ‏في مرحلة جديدة وهي البحث عن جثامين الضحايا وليس العثور على الأحياء.. لا ‏شك بوجود عدد كبير جدا من الجثث التي مازالت تحت الأنقاض، وإذ استمر هذا ‏الوضع لمدة طويلة قد تتعرض ليبيا لأزمة بيئية حادة».

‏واستكمل «هناك جهودا كبيرة حاليا تبذل في سبيل التعقيم والرش، لتفادي حدوث أي ‏كوراث بيئية»، مشيرا إلى تأثيرات العاصفة على تدهور البينة التحتية وتلوث مياه الشرب وغيرهما.

وأوضح أنّ ‏إدارة الأزمات في مدينة درنة تُدار من خلال شقين، الأول هو الشق المدني، أما ‏الثاني يتمثل في الشق الأمني والعرقي.‏ ‏