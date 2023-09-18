خبير إدارة أزمات: ليبيا دخلت مرحلة التعافي بعد إعصار دانيال

قال الدكتور عيسى الشلوي، أستاذ إدارة الأزمات، إنّ ليبيا خرجت من مرحلة الصدمة الأولية جراء كارثة العاصفة دانيال، ودخلت في مرحلة التعافي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ هذه الكارثة نتجت عنها عدة أزمات سواء فيما يتعلق بالهجرة أو المواصلات أو الاتصالات، وأنه بدأ التعامل مع تلك الأزمات من خلال تشكيل مجموعة من الفرق المختصصة والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والمحلي.
وتابع: «دخلنا في مرحلة جديدة وهي البحث عن جثامين الضحايا وليس العثور على الأحياء.. لا شك بوجود عدد كبير جدا من الجثث التي مازالت تحت الأنقاض، وإذ استمر هذا الوضع لمدة طويلة قد تتعرض ليبيا لأزمة بيئية حادة».
واستكمل «هناك جهودا كبيرة حاليا تبذل في سبيل التعقيم والرش، لتفادي حدوث أي كوراث بيئية»، مشيرا إلى تأثيرات العاصفة على تدهور البينة التحتية وتلوث مياه الشرب وغيرهما.
وأوضح أنّ إدارة الأزمات في مدينة درنة تُدار من خلال شقين، الأول هو الشق المدني، أما الثاني يتمثل في الشق الأمني والعرقي.