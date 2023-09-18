أراوخو يدعم صفوف برشلونة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

استعاد نادي برشلونة مدافعه الأورجواياني رونالد أراوخو، بعدما سمح الجهاز الطبي للنادي الكتالوني بعودة اللاعب لتدريبات الفريق بعد غياب لمدة شهر.

ونقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية سعادة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعودة المدافع الشاب، إلى تدريبات النادي الكتالوني، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تعرضه للإصابة قبيل بداية الموسم.

وكان أراوخو قد تعرض لإصابة قوية في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليسرى خلال المواجهة الودية بين فريقي برشلونة وتوتنهام هوتسبير في نهائي كأس خوان جامبر، التي أقيمت يوم 8 أغسطس الماضي وانتهت بفوز كبير للبارسا بنتيجة 4-2.

وأكدت الصحيفة انضمام صاحب ال 24 عاما إلى تدريبات الفريق، مما يتيح عودته إلى المشاركة مع الفريق بعد غياب استمر لمدة شهر.

وأضافت أن قرار مشاركة رونالد في يد المدرب هيرنانديز، وتوقعت الدفع به في مباراة الفريق غدًا الثلاثاء أمام نظيره أنتويرب البلجيكي، في مسابقة دروي أبطال أوروبا، وتجهيزه للمشاركة في مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع فريق برشلونة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم: بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني وأنتويرب البلجيكي.