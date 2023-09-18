موانئ المنطقة الشمالية تسجل 275 سفينة بحمولة 4 ملايين طن خلال أغسطس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين و134 ألفا و959 طنا كطاقة محققة، وعدد حاويات 349 ألفا و957 حاوية مكافئة من خلال استقبال 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وبحسب بيان إعلامي، استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444,925 طنا، وعدد حاويات 44,327 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، و69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3,614,179 طنا، وعدد حاويات 305,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 16 سفينة، لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75,855 طنا، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا، تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.