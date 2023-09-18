اختبار طبي يحدد قدرة عواد على العودة للزمالك أمام بيراميدز

ينتظر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، الخضوع لاختبار طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، من أجل تحديد مدى قدرته على العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويغيب عواد عن المشاركة مع الزمالك منذ فترة في ظل اعتماد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على محمد صبحي بشكل أساسي.

وغاب عواد أيضا عن رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بسبب معاناته من خشونة في الركبة.

وسيحدد الاختبار الطبي مدى قدرة عواد على اللحاق بالمباراة القادمة ضد بيراميدز في افتتاح الدوري والتي تقام يوم الخميس المُقبل، وذلك في ظل اتجاه الجهاز الفني لإحداث تغيير على مستوى حراسة المرمى في ظل تراجع مستوى صبحي.