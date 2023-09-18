الهلال الأحمر الليبي: نوصي بالرجوع للسلطات المخولة بإدارة الأزمة للحصول على المعلومات

توجه توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، بالشكر للسطات المصرية على مساندتها للشعب الليبي، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بجديد على مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أنه بعد مرور 7 أيام على الكارثة الإنسانية الذي خلفها إعصار دانيال، ما زالت جهود الإغاثة مستمرة، على الرغم من تفوق الكارثة على الإمكانات الليبية سواء على مستوى الحكومة أو المنظمات، إلا أن عمليات الاستجابة لإغاثة الضحايا زادت.

وأشار إلى أن جهود الإغاثة تتم على شقين، الأول هو البحث عن المفقودين، وإنقاذ من يمكن إنقاذهم من ضحايا، والشق الثاني هو علاج الناجين من هذه الكارثة وتقديم سبل الدعم لهم، مؤكدا أن هناك 20% من مساحة درنة دُمرت بالكامل، ولكن سيتم انتظار صدور إحصائيات أكثر دقة من السلطات المحلية التي تدير الأزمة.

ولفت إلى أن هناك سرعة في الاستجابة لتقديم المساندة والإغاثة للشعب الليبي من مصر، وباقي الدول العربية المجاورة، سواء على المستوى الميداني، أو على مستوى المستلزمات الطبية، إلا أن هناك هجمة شرسة من الإشاعات التي تسبب ارتباكا على المستوى الميداني للفرق المتداخلة والمتضررين من الأزمة.

وناشد بضرورة الرجوع إلى السلطات المحلية التي تدير الأزمة، في الحصول على المعلومات المتعلقة بالكارثة الإنسانية الليبية، ومن الإحصائيات، منوها بضرورة السرعة في عمليات البحث حتى يتم الوصول لأكبر عدد من الناجين.

وتعرضت ليبيا لإعصار مدمر، أسفر عن فيضانات جرفت أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية، وأسفرت عن وفاة الآلاف بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.