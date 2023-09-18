ألمانيا: تسجيل 4 حالات إصابة بعدوى فيروس غرب النيل العام الحالي

سجلت ألمانيا في هذا العام أيضا حالات بعدوى فيروس غرب النيل التي تنتقل عبر البعوض المنزلي.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في برلين اليوم الاثنين، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها من هذه العدوى وصل حتى الآن إلى أربع حالات، مشيرا إلى احتمال حدوث حالتين من هذه الحالات الأربع في ولاية سكسونيا-آنهالت فيما حدثت حالة عدوى واحدة في ولاية برلين وأخرى في ولاية تورينجن.

ولم تتوافر للمعهد معلومات عن تفاصيل طريقة حدوث العدوى وذلك حسبما صرحت متحدث باسم المعهد، مشيرة إلى أن من المفترض أن العدوى حدثت لهؤلاء الأشخاص الأربعة إثر تعرضهم للدغة بعوضة منزلية مصابة.

وحسب بيانات روبرت كوخ، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس غرب النيل في ألمانيا 17 حالة في العام الماضي فيما وصل هذا العدد إلى أربع حالات في 2021.

ونظرا لأن العدوى تحدث بدون أعراض ظاهرة في نحو 80% من الحالات، فإنه غالبا لا تتم ملاحظة الإصابة، ومن ثم فإن من الممكن أن يكون عدد حالات الإصابة غير المسجلة كبيرا.

وأفاد المعهد بأن الأعراض في الـ20% المتبقية من الحالات تكون أعراضا خفيفة غير محددة مثل الحمى أو الطفح الجلدي، وغالبا ما تمر هذه الإصابات أيضا دون أن يتم الالتفات إليها.

وغالبا ما تصيب المسارات الخطيرة والفتاكة للعدوى الأشخاص المسنين من أصحاب التاريخ المرضي، ولا تؤدي العدوى إلى مثل هذه الأمراض العصبية الشديدة سوى في 1% فقط من حالات الإصابة.

ونظرا لأن الاختبارات والأدلة الموثوقة لا يتم القيام بها إلا في مثل هذه الحالات، إذا تم القيام بها بالأساس، فإنه يمكن افتراض أن ألمانيا بها عدد كبير جدا من حالات العدوى السنوية التي تحدث طريق البعوض المنزلي.

كان معهد روبرت كوخ أعلن في عام 2019 عن تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفيروس المنحدر بالأساس من أفريقيا، وعزا هذه الإصابة إلى انتقال العدوى عن طريق بعوض منزلي.

وتشهد دول في جنوب وجنوب شرق أوروبا تفشيا لمثل هذه العدوى منذ سنوات.