إيران تعلن عدم تخليها عن حصتها في حقل غاز متنازع عليه مع الكويت

صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد انه يتوقع من خلال المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجيةالإيرانية مع الجانب الكويتي أن يتم حل القضايا المتعلقة بحقل غاز متنازع عليه يُطلق عليه " آرش "في إيران و"الدرة "في الكويت.



وقال أوجي : "كما قلنا من قبل وأعلنت وزارة الخارجية أيضاً؛ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن حصتها في حقل "آرش"، بحسب وكالة مهر الإيرانية.



وتابع وزير النفط: "مع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية، كغيره من الحقول المشتركة التي نطورها مع جيراننا من خلال المفاوضات، نتوقع حل القضايا المتعلقة بهذا الحقل الغازي من خلال المفاوضات مع الجانب الكويتي."

كانت إيران قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عزمها التنقيب في الحقل المتنازع عليه .

من جانبها ، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا يفيد بأن "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".

من جانبها اصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مماثلا .

