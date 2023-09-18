جانيت يلين: لا مؤشر على ركود الاقتصاد الأمريكي ومن المبكر للغاية الحكم على تأثير الإضراب

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاقتصاد الأمريكي لا يظهر أي مؤشرات على حدوث ركود وشيك، معتبرة أنه من المبكر للغاية معرفة التأثير الذي قد يحدث من الإضراب في صناعة السيارات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" "لا أرى أي مؤشرات على أن الاقتصاد يواجه خطر الركود" وأشارت إلى أنه رغم تراجع سوق العمل إلى حد ما، لا تزال السوق في وضع "صحي" والانتاج الصناعي يتزايد و"التضخم يتراجع".

وقالت يلين إنها تراقب عددا من التطورات، من بينها حدوث ضربة محتملة لانفاق المستهلكين بسبب استئناف دفعات قروض الطلبة بعد توقف لعدة سنوات.

وأشارت إلى أن الائتمان لا يزال متاحا، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وقد "أحدث هذا فرقا في بعض القطاعات". وقالت أيضا إنها تتوقع استقرار أسعار النفط.

وفيما يتعلق بالأزمة بين اتحاد عمال السيارات المتحدين وشركات صناعة السيارات ستيلانتس ان في وفورد موتورز وجنرال موتورز بشأن الأجور، قالت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن يتفاوض الجانبان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى حل للأزمة.

وقالت "من المبكر وضع توقعات بشأن تأثيرات هذا على الاقتصاد.. سيعتمد هذا بدرجة كبيرة على مدى استمرار الاضراب ومن الذي تأثر به".

وأضافت يلين "يحتاج الجانبان إلى تضييق خلافاتهما والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين".