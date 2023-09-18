قُتل دبلوماسي عماني الجنسية في ظروف في داخل مسكنه بالحي الراقي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على قتيل بشارع البصرة المتفرع من جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.



توجيهات سريعة من قِبل اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "هود.س.ح"، يبلغ من العمر 50 سنة، بها طعن بجسده بآلة حادة.



جهود البحث والتحري بينت أن القتيل دبلوماسي يحمل الجنسية العمانية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وشكل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكابها وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.