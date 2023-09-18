تركي آل الشيخ: من يتحدث عن أجور الفنانين في حفلات السعودية حسود

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أن من يتحدث عن المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه الفنانون نظير حفلاتهم الفنية في المملكة، يواجهون مشكلة من ثلاث.

وقال خلال مقابلة مع برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد: «اللي يتكلم في مثل هذه الأمور عنده حاجة من 3 مشاكل.. إما حاجة في تفكيره أو قواه العقلية، أو عدم القدرة على المنافس فيتم اختلاق أعذار، أو حسد وتمني إنه يكون مكان الشخص الموجود».

وأضاف: «لم نواجه مثل هذا الكلام مع أي فنان عالمي»، متفقا مع ما قاله أديب بأن هؤلاء النجوم العالميين لا يتعرضون للهجوم في دولهم إذا أتوا إلى المملكة.

وأشار إلى أن المملكة لا تولي اهتماما بهذا الأمر، لكنها تتمنى ألا يؤثر على الفنان نفسه إذا جاء إلى السعودية، معتبرا أن هذا الأمر قد يكون مفيدا لجذب الأنظار أكثر إلى الحفلات التي تنظمها المملكة عبر إثارة مثل هذه الأمور.

وتابع: «مفيش ولا فنان حضر للسعودية إلا ولاقى كل ترحيب واحترام لفنه وواجه أفضل طريق تعامل ماديا ومعنويا وإعلاميا وتاريخيا بما يليق به».

