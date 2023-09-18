وزير النقل: 77% نسبة إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

تابع وزير النقل، كامل الوزير، أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 77%، ويقوم بتفيذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات الوزارة، وذلك خلال زيارته للميناء التي رافقه خلالها محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ أطوالها 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17 مترا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، منوها بأن المحطة تتمتع بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلي وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

ووجه الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية نظرا لموقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا، لافتا إلى أنه من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

- أهمية المحطة اقتصاديا ودورها في زيادة الدخل القومي وتشغيل الشباب

وأوضح الوزير، أن المحطة تساهم في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، حيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد، والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء، وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع، وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.

وتابع أن المحطة ستساهم في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، كما ستساهم في زيادة الدخل القومي.

وفي لقائه مع العاملين بالمشروع، وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذة للمشروع ولكل الشركات العاملة في المشروعات القومية، منوها بأن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا يأتي ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع (قنا / الغردقة / سفاجا) الذي سيُحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر، وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع، بما يجعل ميناء سفاجا ميناء عالميا.

كما وجه الوزير الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها القطاع النقل في عهد رئيس الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة، حيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين الوزارة ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر، حيث سيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بمساحة 430 ألف متر مسطح، وإنشاء منطقتين لوجستيتين صناعيتين خارجتين بغرض تخصيصهما لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.