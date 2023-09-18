بلغاريا تفحص درون تحمل مواد متفجرة حطت على أراضيها

قالت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الاثنين، إنها أرسلت وحدة خاصة لفحص وتعطيل طائرة بدون طيار (درون) تحمل مواد متفجرة تم العثور عليها، مساء‭ ‬أمس الأحد، في بلدة تيولينوفو المطلة على البحر الأسود.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوحدة المرسلة ستقرر بعد الفحص كيفية التصرف بشأن الطائرة الدرون، موضحة أنها أرسلت الفريق بناء على طلب من الحكومة الإقليمية بالمنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وزير الدفاع البلغاري، تودور تاجاريف، للصحفيين: "يقينا، يمكننا أن نفترض أن الطائرة الدرون مرتبطة بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، هذه الحرب ترتبط حتما بمخاطر متزايدة على أمننا".

ولم يقدم تاجاريف معلومات أكثر تفصيلا عن المكان الذي جاءت منه الطائرة أو كيفية وصولها إلى بلغاريا - الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) - ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد حطت من الجو أم أن أمواج البحر جرفتها للشاطئ.