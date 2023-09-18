مقتل أربعة عمال إغاثة يونانيين في حادث سير بالقرب من درنة

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لقي أربعة عمال إنقاذ يونانيين على الأقل حتفهم اليوم الأحد في حادث سيارة بالقرب من مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات، حسبما قال وزير الصحة الليبي، وسط مهمة ضخمة لتقديم المساعدات وإزاحة آثار الفيضانات.

وقال عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها إن 15 آخرين أصيبوا في الحادث، سبعة منهم في حالة حرجة وثمانية في حالة مستقرة.

وأضاف أن الفريق اليوناني كان يتألف من 19 من أفراد الإنقاذ.

وإجمالا، أسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص، حيث اصطدمت سيارة عمال الإغاثة بسيارة تقل عائلة ليبية، وفقا لعبد الجليل.

وتوفي ثلاثة من أفراد الأسرة المكونة من خمسة أفراد في الحادث، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح خطيرة.

