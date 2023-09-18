خبيرة بريطانية تعلق على إطلالات ميجان ماركل في دورة ألعاب إنفكتوس

استعرضت دوقة ساسكس، ميجان ماركل طرازاً مختلفاً للملابس التي ارتدتها خلال دورة ألعاب إنفكتوس في ألمانيا والتي ربما فاجأت بعض من معجبيها دقيقي الملاحظة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن دانييلا إلسر، الخبيرة في الشئون الملكية، القول إن مجموعة الملابس التي ارتدتها ماركل خلال ألعاب إنفكتوس هذا الأسبوع والتي لفتت انتباها كبيرا، كانت "خطوة محسوبة" لوضع الأمير هاري في دائرة الضوء.

وذكرت الصحيفة، أن دوقة ساسكس، التي يقال إنها ارتدت ملابس بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني على مدى دورة الألعاب التى استمرت لمدة ستة أيام، اختارت ألواناً هادئة بدلا من ارتداء ملابس براقة.

وأضافت إلسر: "دوقة ساسكس تبدو أنها تحاول التأكد من أن تظل الأضواء والاهتمام موجهة إلى الألعاب والأمير هاري".

وأوضحت "إكسبريس" أن دوقة ساسكس تشتهر بحبها للعلامات التجارية للمصممين، والإكسسوارات الباهظة، والمجوهرات البراقة التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

لكن الأمر لا يقتصر على العلامات التجارية البارزة، بالرغم من مشاهدتها ترتدي لعلامات مثل جيفنشي وشانيل وهيرميس هذا الأسبوع على سبيل المثال لا الحصر. كما استعرضت المزيد من الملابس الهادئة من بينها ملابس ذات أسعار معقولة.

يذكر أن دورة "ألعاب إنفكتوس"، هي مسابقة رياضية يتنافس فيها جنود تعرّضوا لإصابات في الحروب.