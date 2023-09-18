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مسئول يمني: الجهود السعودية العُمانية أكثر منفعة لليمن من المساعي الأممية والغربية

الأزمة الإنسانية في اليمن
الأزمة الإنسانية في اليمن
وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 6:37 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 6:37 م

جهودالسعودية وعمان لحل الأزمة في اليمن

قال أسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام اليمنية إن جهود الوساطة السعودية العُمانية ما بين أطراف الصراع في اليمن هي التي حافظت إلى حد كبير على وقف إطلاق النار وأوجدت شكلا من أشكال التنسيق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وأضاف الشرمي في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الجهود العربية المتمثلة في الوساطة السعودية العُمانية كانت أجدى وأكثر منفعة من تلك التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أو حتى المبعوث الأميركي".

واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي بمحاولة استغلال جهود السلام "لتحقيق مزيد من الأهداف".

وأكد المسؤول اليمني أن "أي اتفاق الآن مع ميليشيا الحوثي إذا لم يكن واضحا وينفذ القرارات الأممية، تحديدا القرار الأممي 2216، فهذا الاتفاق سيكون ناقصا، وسيفضي إلى جولة جديدة من الحرب في اليمن".

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