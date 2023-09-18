أقدمت سيدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

واستدرجت الزوجة زوجها لتناول طبق «ملوخية»، ثم دست السم فيه، ما أدى إلى وفاته داخل منزله، في جريمة تمت عن سابق تصور وتصميم، بحسب صحيفة النهار.

وبعد وفاة الزوج، استعانت السيدة، برجلين من التابعية السورية، لنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل عاليه، حيث ألقت كمية من مادة «الأسيد» عليها بهدف تحللها قبل رميها.

وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقا على الجثة مشوهة، وأقيم مأتم الضحية في منطقة البساتين، فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.