الحكومة تتوسع فى معارض «أهلا مدارس» بالمحافظات

تشديدات على العارضين بالالتزام بالأسعار وعرض السلع ذات الجودة المناسبة.. والتخفيضات تصل إلى 50%

محافظ الدقهلية: افتتاح 21 مدرسة جديدة بتكلفة 212 مليون جنيه للقضاء على الكثافة بالفصول

«التموين»: الأرز والسكر بـ 20 جنيهًا والفراخ بـ85 واللحوم البرازيلى بـ160 جنيهًا.. وحملات مراقبة يومية على المعارض



واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التوسع فى إقامة معارض «أهلا مدارس» بالتزامن مع قرب العام الدراسى الجديد، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 إلى 30 % عن المعروض بالسوق.

ووجه وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، المحافظين بضرورة العمل المستمر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لجشع التجار، وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وطالب آمنة، المحافظين بالتنسيق بين مديريات التموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والجهات المعنية الأخرى بالدولة؛ للتوسع فى إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة؛ لتوفير السلع، خاصة المسلتزمات المدرسية والزى المدرسى فى ظل اقتراب العام الدراسى الجديد، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المعارض والتخفيضات الموجودة فى المعارض والشوادر، وذلك تماشيا مع سياسية الدولة فى التوسع فى إقامة المعارض والشوادر بمختلف المحافظات.

من جهته، تابع محافظ الجيزة أحمد راشد، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض «أهلا مدارس»، والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع فيصل، وتفقد التجهيزات الجارية فى أجنحة المعرض الذى يضم جميع مستلزمات المدارس، والسلع الغذائية.

وأكد راشد، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة عن المعروض بالأسواق.

وشدد المحافظ، على العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشددا على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.

وتشهد محافظة الوادى الجديد، إقبالا من المواطنين على معارض «أهلًا مدارس» فى مراكز المحافظة المختلفة، وأكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط ضرورة التوسع فى تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسى الجديد.

فيما أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، انتهاء الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد بمدارس المحافظة، لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مدرسة جديدة بشرق وغرب المنصورة وأجا والسنبلاوين والمنزلة وميت غمر وشربين، بتكلفة قدرها 212 مليون جنيه، وذلك تعزيزا للخدمة التعليمية بالمراحل المختلفة والقضاء على الكثافة بالفصول.

وأضاف مختار أنه تم الانتهاء من صيانة 28 مدرسة بتكلفة 44 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 95 %، كما تم طرح وإسناد 93 عملية صيانة للمدارس تم الانتهاء من 87 مدرسة منها بإجمالى 105 ملايين جنيه، ويجرى أيضا تنفيذ أعمال الصيانة لـ 89 مدرسة تعليما عاما، وفنى بتكلفة 118 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، طرحت وزارة التموين داخل معارض «أهلا مدراس» والسيارات المتنقلة فى المحافظات والمدن سلع استراتيجية بأسعار مخفضة، حيث يباع كيلو السكر بسعر 20 جنيها، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجية.

وطرحت التموين 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلى عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللى بـ 40 جنيها للزجاجة، وضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلى مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التموين، إن هناك تخفيضات فى أسعار السلع الموجودة فى معرض «أهلا مدارس» تتراوح بين 20 و50%، موضحًا أن هناك تعليمات من القيادة السياسية لتوفير كل السلع بشكل يومى للمواطنين بأسعار مخفضة.