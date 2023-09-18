محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهية

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافي جميع الملاحظات التي تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبي لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تسليمها، والمشروعات التي ما زال العمل جار بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

كما استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات "الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز ، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية".

وبحث محافظ قنا أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد الداودي، على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.