أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل وجرح نحو 20 من الفصائل الموالية لتركيا باقتتال داخلي وعملية تسلل شرقي حلب في شمالي سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "محاور عبلة وتل بطال بريف الباب شرقي حلب شهدت، بعد منتصف الليل، اقتتالاً مسلحاً بين الفصائل الموالية لأنقرة، حيث دارت اشتباكات عنيفة وانفجرت ألغام خلال الاشتباكات".

وأضاف أنه "عقب ذلك جرت عملية تسلل نفذتها قوات تحرير عفرين فجر اليوم على مواقع الفصائل المتقاتلة على محور عبلة بريف الباب، وسط إسناد مدفعي"، لافتا إلى أن ما سبق أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة آخرين، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود معلومات عن قتلى آخرين.