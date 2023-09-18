 اليونان: مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين في حادث سير في ليبيا - بوابة الشروق
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اليونان: مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين في حادث سير في ليبيا

أثينا - د ب ا
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 2:41 م
قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس لوسائل الإعلام اليوم الاثنين، إن خمسة من عمال الانقاذ اليونانيين، الذين كانوا في ليبيا للمشاركة في جهود الاغاثة، لقوا حتفهم في حادث سير.

وأضاف لشبكة سكاي أن 14 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الأحد.

ويأتي تصريح المتحدث بعد ورود تقارير متضاربة بشأن وقوع حادث سير لعمال إنقاذ يونانيين أمس الأحد.

وأفادت السلطات الليبية بأن ثلاثة أفراد من أسرة ليبية واحدة لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع بين سيارتهم وحافلة المتطوعين اليونانيين. وقد أصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة.

وأفاد المتحدث ماريناكيس أن الخمسة يونانيين الذين لقوا حتفهم هم ثلاثة من عمال الإغاثة ومترجمان.

وأضاف أنه تم نقل الجثث بالإضافة إلى 13 مصابا إلى اليونان على متن طائرة عسكرية، في حين بقي شخص في مستشفى في ليبيا.

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