قال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن مجلس الجامعة قرر إجراء تنسيق بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية لعمل ندوات مع المتخصصين من الأزهر الشريف للتصدي للخطاب الديني المتطرف.

وأضاف حسين، أن الندوات سيكون شغلها الشاغل هو الارتقاء بجودة التعليم، والاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف في ظل احترام القانون الذي يسود بين الجميع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو الملاحظات والتوصيات الوارده في تقرير المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتوصيات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الارتقاء بجودة التعليم، ومراجعة مخرجات النظام التعليمي بما يضمن حق كل دارس في تطوير إمكانياته للمساهمه الفعالة في مجتمع ديمقراطي.