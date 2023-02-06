الاتحاد الأوروبي يخصص 400 مليون يورو لدعم تركيا

صادق أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، على مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لتركيا، لدعمها في معالجة تبعات كارثة الزلزال، الذي وقع في فبراير الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن ممثلي دول الاتحاد اتفقوا على المصادقة على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات إلى تركيا وإيطاليا ورومانيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.8 مليون يورو لمواجهة آثار الكوارث. وتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات لتركيا بسبب كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.

كما خصصت 33.9 مليون يورو من المساعدات لرومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و20.9 مليون يورو لإيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في سبتمبر العام الماضي.

وستمنح المساعدات المالية للدول المستفيدة بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.