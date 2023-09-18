الصحة العالمية: استفدنا بمبادرة 100 مليون صحة كخطوة استباقية للأوبئة

أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الدكتورة نعيمة القصير، بالتجربة المصرية الناجحة في مبادرة «100مليون صحة»، والتي نفذتها على أرض الواقع، مؤكدًا أن المنظمة استفادت بهذه التجربة كخطوة استباقية للأوبئة.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هذه التجربة نجحت في رصد للأمراض المزمنة الرئيسية التي تؤدي إلى وفاة 67% من المصريين، موضحًا أن الدولة المصرية استثمرت هذه المبادرة في معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ببداية ظهور الجائحة.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية وفرت الأدوية للمواطنين المشاركين بالمبادرة لمدة 3 شهور، ثم 3 أشهر آخرين، والتواصل مع منظمة الصحي العالمية بشأن تقديم الرعاية المنزلية لهم، مشددة على أن الاستعداد المسبق كان نموذجًا يُدرس، مع الأخذ في الاعتبار بأن باقي الدول أيضًا حمت مواطنيها، ولا يمكن إغفال هذا الأمر.

وذكرت أن مبادرة 100 مليون كانت قبل جائحة كورونا، هذا إلى جانب تقليل مصر خلال فترة زمنية قصيرة العبء المرضي إلى الثلث بالمنطقة العربية؛ لأن جمهورية مصر العربية كانت الدول المرتفعة جدًا في عدد المصابين بالفيروس الكبدي سي، منوهة أن الدولة المصرية خصصت 22 مركزًا علاجيًا متخصصًا في هذا المرض على أعلى مستوى، الأمر الذي يوضح اختلاف الرؤية المصرية من التوجه العلاجي إلى الوقائي للكشف المبكر ثم تعزيز الصحة.